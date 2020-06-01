Son dakika: Cezayir'den yola çıkan "Tessala" adlı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Son dakika haberine göre Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı. Gemi, 2016 yılında inşa edilmişti.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 31 Mayıs sabahı Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 13.00'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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