01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan "Tessala" adlı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Son dakika haberine göre 'in 'ndan yola çıkan "" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz () gemisi dün 'ye ulaştı. Gemi, 2016 yılında inşa edilmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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CEZAYİR'DEN YOLA ÇIKMIŞTI! TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta 'den ayrılan gemisi 31 Mayıs sabahı 'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 13.00'te LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.


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