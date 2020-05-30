30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum'dan Elazığ’da yüklenici firmanın müteahhidine sert uyarı: İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak

Bakan Kurum'dan Elazığ’da yüklenici firmanın müteahhidine sert uyarı: İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak

Depremin ardından şehirde devam eden dönüşüm projelerini incelemek üzere ’a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi’ni ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile inşaat alanında çalışmaları titizlikle denetleyen , inşaatta gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidi uyardı. ‘’Net bir şekilde söylüyorum ki; işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak’’ diyen Bakan Kurum, inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
BAKAN KURUM'DAN MÜTEAHHİDE SERT UYARI!

'da sürecin bizzat takipçisi olacağını da belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerekir'' dedi.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin ardından 1 ay boyunca şehirde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını takip eden , Elazığ'ın yeniden ihya ve inşası sürecinde inşaat kalitesinden hiçbir şekilde ödün verilmeyeceğini, aynı acıları yaşanmaması adına vatandaşları sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.


Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da konutlar 1 yıl içinde teslim edilecek BAKAN KURUM AÇIKLADI: ELAZIĞ'DA KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA