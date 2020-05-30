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Son dakika: THY'nin ilk uçuşu yapacağı tarih ve yer belli oldu

Son dakika haberine göre Coronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan () seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da ’dan ’ya yapacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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İŞTE THY'NİN İLK UÇUŞ YAPACAĞI TARİH VE YER

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan () Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.

Havalimanı'ndan 'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

BAKAN DA AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak." dedi.

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