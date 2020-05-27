27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Apple ABD'de bu hafta 100 mağazayı daha açıyor

Son dakika: Apple ABD'de bu hafta 100 mağazayı daha açıyor

Son dakika haberine göre Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Inc. genelinde 100 mağazasını daha bu hafta açacağını duyurdu. Buna göre 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
DEV ŞİRKET 100 MAĞAZASINI DAHA AÇIYOR

Şirketin üst düzey yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara göre, şirket Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı olan mağazalarını kademeli olarak yeniden açmayı sürdürecek.

Buna göre, söz konusu 100 mağazanın daha açılmasıyla birlikte, teknoloji devinin genelindeki toplam 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.

ABD merkezli şirket geçen hafta da ABD genelindeki 25 mağazasını ve 'daki 12 mağazasını yeniden açarak hizmet vermeye başlamıştı.

Son dakika: Apple için flaş iddia: iPhone üretimini... SON DAKİKA: APPLE İÇİN FLAŞ İDDİA: İPHONE ÜRETİMİNİ...
Teknoloji devi Apple duyurdu coronavirus ile mücadele eden sağlık çalışanları için maske üreteceğiz |Video TEKNOLOJİ DEVİ APPLE DUYURDU CORONAVİRUS İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MASKE ÜRETECEĞİZ |VİDEO
Son dakika: Apple mağazalarını koronavirüse karşı süresiz kapattı SON DAKİKA: APPLE MAĞAZALARINI KORONAVİRÜSE KARŞI SÜRESİZ KAPATTI
Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE sahiplerine 25 dolar ödeyecek APPLE, İPHONE 6, 6S, 7 VE SE SAHİPLERİNE 25 DOLAR ÖDEYECEK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA