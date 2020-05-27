Son dakika: Apple ABD'de bu hafta 100 mağazayı daha açıyor

Şirketin üst düzey yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara göre, şirket Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı olan mağazalarını kademeli olarak yeniden açmayı sürdürecek.



Buna göre, söz konusu 100 mağazanın daha açılmasıyla birlikte, teknoloji devinin ABD genelindeki toplam 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.



ABD merkezli şirket geçen hafta da ABD genelindeki 25 mağazasını ve Kanada'daki 12 mağazasını yeniden açarak hizmet vermeye başlamıştı.