Son dakika: Apple için flaş iddia: iPhone üretimini...

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşüyorlar. Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte biri ya da yüzde 20'sinin, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.