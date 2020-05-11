Son dakika: Apple için flaş iddia: iPhone üretimini...
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırabilir. Apple'ın ABD genelindeki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açması bekleniyor. CNBC'nin haberine göre, Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılarak çalışmaya başlayacak.
Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşüyorlar. Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte biri ya da yüzde 20'sinin, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.
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