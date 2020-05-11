11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Apple için flaş iddia: iPhone üretimini...

merkezli teknoloji şirketi , üretiminde ağırlığını azaltma planları kapsamında, üretiminin bir bölümünü 'a kaydırabilir. Apple'ın ABD genelindeki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açması bekleniyor. CNBC'nin haberine göre, Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılarak çalışmaya başlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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APPLE İÇİN FLAŞ İDDİA: İPHONE ÜRETİMİNİ...

merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, 'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşüyorlar. Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın 'deki üretiminin beşte biri ya da yüzde 20'sinin, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.

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