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06.04.2020

Teknoloji devi Apple coronavirus ile mücadele eden sağlık çalışanları için harekete geçti |Video

Teknoloji devi Apple duyurdu coronavirus ile mücadele eden sağlık çalışanları için maske üreteceğiz. Apple CEO'su Tim Cook Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini açıkladı. Haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlayan Apple, önce ABD sağlık çalışanlarına daha sonra da tüm dünyaya dağıtacak.

Elektronik firmalarından otomobil üreticilerine kadar şirketler, dünyanın dört bir yanındaki hastaneler için hayati tıbbi ekipman ve malzemeler üretmeye yardımcı olmak amacıyla üretimi değiştiriyor. Apple da onlardan biri.

Apple CEO'su Tim Cook Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini tweetledi.

Teknoloji devi, haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlıyor, bu önce ABD sağlık çalışanlarına gönderilecek ve daha sonra küresel olarak dağıtılacak.

Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için dünya çapında bağışladığı 20 milyon yüz maskesini de tedarik etti.

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