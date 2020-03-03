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Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE sahiplerine 25 dolar ödeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İPHONE MÜŞTERİLERİNE 25 DOLAR ÖDEYECEK

Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirketi, 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.

şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.

KULLANICILAR MAĞDUR OLDU

Ünlü teknoloji firması, hatasını kabul etmesinin ardından batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitti. Ancak, bir çok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulundu.

APPLE UZLAŞMA YOLUNU SEÇTİ

California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçti ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü verdi.

iPHONE MÜŞTERİLERİNE 25 DOLAR ÖDEYECEK

Anlaşma gereği, 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek.

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