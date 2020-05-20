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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 800'den fazla ürün ithalatına ek vergi

Son dakika: 800'den fazla ürün ithalatına ek vergi

Son dakika haberine göre; yedek parçaları, iş ve tarım makinelerinin de aralarında bulunduğu 800'den çok ürünün ithalatında uygulanacak. Karar 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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İthalatta 800'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla alınan karar kapsamında, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

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