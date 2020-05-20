Son dakika: 800'den fazla ürün ithalatına ek vergi
Son dakika haberine göre; otomotiv yedek parçaları, iş ve tarım makinelerinin de aralarında bulunduğu 800'den çok ürünün ithalatında ek vergi uygulanacak. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İthalatta 800'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla alınan karar kapsamında, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
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