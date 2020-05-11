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TOKİ kura çekilişi canl�� yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Antalya'da yapılacak konutlar için kura çekilişi bugün başladı. Antalya merkezde yapılacak 250 konut için kura çekilişi saat 10.00'da, Alanya ilçesinde yapılacak 250 konut için kura çekilişi saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişini canlı takip etmek istiyorlar. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:12Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:19
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?