TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ canlı yayın nasıl izlenir? 2020 TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başladı. Bu kapsamda Antalya için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladı. TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Antalya ili için kura çekilişi bugün başladı. Koronavirüs nedeniyle kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...