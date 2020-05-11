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Haberler Galeri TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi canl�� yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Antalya'da yapılacak konutlar için kura çekilişi bugün başladı. Antalya merkezde yapılacak 250 konut için kura çekilişi saat 10.00'da, Alanya ilçesinde yapılacak 250 konut için kura çekilişi saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişini canlı takip etmek istiyorlar. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:19
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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ canlı yayın nasıl izlenir? 2020 TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başladı. Bu kapsamda Antalya için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladı. TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Antalya ili için kura çekilişi bugün başladı. Koronavirüs nedeniyle kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kura çekilişleri, TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek. Aşağıdaki linklere tıklayarak canlı yayın sayfasına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (FACEBOOK)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (TWİTTER)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (YOUTUBE)

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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya kura çekilişi: 11 Mayıs Pazartesi saat 10.00

Antalya Alanya kura çekilişi: 11 Mayıs Pazartesi saat 12.00

Antalya Korkuteli kura çekilişi: 8 Haziran Pazartesi saat 10.00

Antalya Akseki kura çekilişi: Başvuru sayısı az olduğundan hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek.

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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

HALKBANK'TAN PARA İADESİ İÇİN AÇIKLAMA

"Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."