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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

TOKİ tarafından inşa edilen alt ve orta gelir grubuna yönelik konutlar satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından TOKİ kampanyaları yakından takip ediliyor. Uygun fiyatlar satılan evler illere göre farklılık gösteriyor. TOKİ ev kampanyalarını başvuru yapabilmek için şartlar neler?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:51
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerine inşa edilen alt ve orta gelir grubuna yönelik konutlar satışa çıktı. Başvuruları kabul eden TOKİ açık satış yöntemi ile evleri satışa sundu. Peki, TOKİ dar gelirli ev alma şartları nelerdir? TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde?

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

Türkiye'de çeşitli illerde satışa sunulan evler Haziran ve Eylül ayına kadar devam edecek.

İşte uygun fiyatları satılan evler:

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

Kırıkkale 610 daire

Bolu 43 daire

Kırşehir 3 daire

Kütahya 10 daire

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

Çankırı 73 daire

Malatya 7 daire

Niğde 5 daire

Bitlis 1 daire

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

Hatay 70 daire

Kars 9 daire

Samsun 147 daire

Sinop 4 daire