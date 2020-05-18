Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor

TOKİ tarafından inşa edilen alt ve orta gelir grubuna yönelik konutlar satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından TOKİ kampanyaları yakından takip ediliyor. Uygun fiyatlar satılan evler illere göre farklılık gösteriyor. TOKİ ev kampanyalarını başvuru yapabilmek için şartlar neler?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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