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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı

, " milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK VERİLEN DESTEK MİKTARINI AÇIKLADI!

, " milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor" dedi.

SWAP MESAJI

"Yeni dönemde olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz."

"BİRİLERİ BİR DÖNEM ÜLKEMİZİ... "

Albayrak, "Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" dedi.

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