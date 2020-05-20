20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

haberi... Ons ne kadar? ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam , canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLAR...

haberi... Ons ne kadar? ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam , canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

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