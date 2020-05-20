Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi... Ons altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? Altın bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;