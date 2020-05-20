Son dakika: Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara kritik uyarı! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Son dakika haberi... Ons altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? Altın bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Son dakika haberi... Ons altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Gidişat nasıl? Normalleşme adımları piyasayı nasıl etkileyecek? Altın bugün neden düştü? Altındaki düşüş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalar;
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Dünya 14 yıl öncesine döndü!
- Swap anlaşması sonrası altın...
- Hazine ve Maliye Bakanlığından swap mesajı!
- Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama
- Bakan Albayrak verilen destek miktarını açıkladı!
- Hazine'den kurumsal yatırımcılara DİBS ve kira sertifikası ihracı
- Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama!
- Gençlere prim desteği
- Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler