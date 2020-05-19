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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı mesajı

, 19 Mayıs nedeniyle gençlere mesaj gönderdi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika. Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK 1 MİLYON YAZILIMCI MESAJI

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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