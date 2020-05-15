15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Borsa İstanbul'dan flaş açıklama: 5 Haziran'da başlayacak...

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul, endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BORSA İSTANBUL: 5 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

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