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Fatih sondaj gemisi Karadeniz’e hazırlanıyor! Bakan Fatih Dönmez tarih vermişti

’de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in platform indirme çalışmaları sürüyor. 'ndan geçebilmesi için platformu indirilen gemi havadan görüntülendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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FATİH SONDAJ GEMİSİ HAZIRLANIYOR
'deki sondaj çalışmalarından sonra 'de arama faaliyetinde bulunacak olan 'Fatih' sondaj gemisi, 'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için 'na yanaştı.



10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.
Fatih sondaj gemisi Karadeniz’e hazırlanıyor! Bakan Fatih Dönmez tarih vermişti | Video FATİH SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ’E HAZIRLANIYOR! BAKAN FATİH DÖNMEZ TARİH VERMİŞTİ | VİDEO

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'ye karşı oyun dışı kaldılar! Fatih'le ilk derin sondaj yapılacak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: TÜRKİYE'YE KARŞI OYUN DIŞI KALDILAR! FATİH'LE İLK DERİN SONDAJ YAPILACAK
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