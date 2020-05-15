Fatih sondaj gemisi Karadeniz’e hazırlanıyor! Bakan Fatih Dönmez tarih vermişti

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.