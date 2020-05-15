Fatih sondaj gemisi Karadeniz’e hazırlanıyor! Bakan Fatih Dönmez tarih vermişti
Karadeniz’de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in platform indirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için platformu indirilen gemi havadan görüntülendi.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan 'Fatih' sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.
10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: TÜRKİYE'YE KARŞI OYUN DIŞI KALDILAR! FATİH'LE İLK DERİN SONDAJ YAPILACAK
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Küresel ekonomi alarmda! Flaş tahmin...
- Borsa İstanbul: 5 Haziran'da başlayacak
- Fazilet durağı soruşturmasında çarpıcı gelişme!
- BDDK'dan 15 bankaya ceza
- Ticaret Bakanı Pekcan'dan flaş açıklama
- Bakan duyurdu! KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira
- Türk Lirası güç kazanıyor
- Sultan Abdülhamit döneminin hayaliydi! % 67'lik ilerleme
- Dolar iner mi çıkar mı?
- Türkiye'den kritik mesaj: Önemi daha iyi anlaşıldı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu