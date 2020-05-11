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Son dakika: BDDK'dan işlem yasağı konan 3 yabancı bankaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre; 'dan işlem yasağı konan 3 bankaya ilişkin açıklama geldi. BDDK, "3 yabancı yükümlülüklerini giderdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BDDK'DAN İŞLEM YASAĞI KONAN 3 BANKAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre; 'dan işlem yasağı konan 3 bankaya ilişkin açıklama geldi. BDDK, "3 yabancı yükümlülüklerini giderdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.

ÜÇ BANKAYA SWAP YASAĞI GELMİŞTİ

BDDK, 7 Mayıs'ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.

BDDK BAŞKANI MEHMET ALİ AKBEN: SORUŞTURMA SÜRECEK

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün AA'ya verdiği röportajda manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" demişti.

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