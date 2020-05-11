Son dakika: BDDK'dan işlem yasağı konan 3 yabancı bankaya ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberine göre; BDDK'dan işlem yasağı konan 3 bankaya ilişkin açıklama geldi. BDDK, "3 yabancı banka yükümlülüklerini giderdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.
Son dakika haberine göre; BDDK'dan işlem yasağı konan 3 bankaya ilişkin açıklama geldi. BDDK, "3 yabancı banka yükümlülüklerini giderdi. Soruşturma devam ediyor" dedi.
BDDK, 7 Mayıs'ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.
ÜÇ BANKAYA SWAP YASAĞI GELMİŞTİ
BDDK, 7 Mayıs'ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.
BDDK BAŞKANI MEHMET ALİ AKBEN: SORUŞTURMA SÜRECEK
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün AA'ya verdiği röportajda manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" demişti.
SON DAKİKA: BDDK BAŞKANI AKBEN'DEN FLAŞ MESAJ: MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİNE KARŞI KOYMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ
SON DAKİKA: MİLLİ SİYASET VE EKONOMİ NEDEN HEDEFTE? DİKKAT ÇEKEN YORUM: İNTERNET SİTEMİZ HERKESE AÇIKTI BAKAN ALBAYRAK ŞİFRE GETİRDİ
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