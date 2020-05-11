11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Küresel ticarete corona virüs (Covid-19) darbesi

Küresel ticarete corona virüs (Covid-19) darbesi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında azalması beklenirken, uzmanlar, salgının ardından ticarette korumacı politikaların artabileceği konusunda uyarıyor. ve Dış İlişkiler Direktörü yaptığı açıklamada "Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
BÜYÜK KRİZ! DEVLETLER NE TEPKİ VERECEK?
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında azalması beklenirken, uzmanlar, salgının ardından ticarette korumacı politikaların artabileceği konusunda uyarıyor.

Ekonomistler, küresel ticarette bu yıl beklenen düşüşün 2008-2009'daki küresel finansal kriz döneminde yaşanan kaybı aşmasını bekliyor.

ÇİN VE ABD...

Dünyanın en büyük mal ihracatçısı 'in bulunduğu Asya bölgesinden yapılan uluslararası ihracatın bu yıl yüzde 13,5 ila yüzde 36,2, ABD'nin bulunduğu bölgesinden yapılan ihracatın da yüzde 17,1 ila yüzde 40,9 azalacağı öngörülüyor.

"HÜKÜMETLERİN TEPKİLERİ TİCARETİN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK"

ve Dış İlişkiler Direktörü yaptığı açıklamada "Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir" dedi.

"EN SON ŞEY KORUMACI EYLEM"

Keith Rockwell, "Ticaret, bu krizden kurtulmamıza yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir araç olacaktır. Bu aşamada ihtiyacımız olan son şey korumacı eylemlerdir" mesajını verdi.

"TERSİNE KÜRESELLEŞME..."

"Muhtemelen tersine küreselleşme dönemiyle karşı karşıyayız" diyen Öte yandan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı ise taptığı açıklamada, "Uzun vadede, gelecek 2-3 yılda, korumacı tepkilerde muhtemelen bir artış göreceğiz. Bu da Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından ticaretteki toparlanmayı sınırlayacaktır" şeklinde konuştu.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA