Küresel ticarete corona virüs (Covid-19) darbesi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında azalması beklenirken, uzmanlar, salgının ardından ticarette korumacı politikaların artabileceği konusunda uyarıyor.

Ekonomistler, küresel ticarette bu yıl beklenen düşüşün 2008-2009'daki küresel finansal kriz döneminde yaşanan kaybı aşmasını bekliyor.



ÇİN VE ABD...

Dünyanın en büyük mal ihracatçısı Çin'in bulunduğu Asya bölgesinden yapılan uluslararası ihracatın bu yıl yüzde 13,5 ila yüzde 36,2, ABD'nin bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinden yapılan ihracatın da yüzde 17,1 ila yüzde 40,9 azalacağı öngörülüyor.



"HÜKÜMETLERİN TEPKİLERİ TİCARETİN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK"

Dünya Ticaret Örgütü Bilgi ve Dış İlişkiler Direktörü Keith Rockwell yaptığı açıklamada "Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir" dedi.



"EN SON ŞEY KORUMACI EYLEM"



Keith Rockwell, "Ticaret, bu krizden kurtulmamıza yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir araç olacaktır. Bu aşamada ihtiyacımız olan son şey korumacı eylemlerdir" mesajını verdi.



"TERSİNE KÜRESELLEŞME..."

"Muhtemelen tersine küreselleşme dönemiyle karşı karşıyayız" diyen Öte yandan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer ise taptığı açıklamada, "Uzun vadede, gelecek 2-3 yılda, korumacı tepkilerde muhtemelen bir artış göreceğiz. Bu da Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından ticaretteki toparlanmayı sınırlayacaktır" şeklinde konuştu.