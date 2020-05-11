Küresel ticarete corona virüs (Covid-19) darbesi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında azalması beklenirken, uzmanlar, salgının ardından ticarette korumacı politikaların artabileceği konusunda uyarıyor. Dünya Ticaret Örgütü Bilgi ve Dış İlişkiler Direktörü Keith Rockwell yaptığı açıklamada "Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir" dedi.
Ekonomistler, küresel ticarette bu yıl beklenen düşüşün 2008-2009'daki küresel finansal kriz döneminde yaşanan kaybı aşmasını bekliyor.
ÇİN VE ABD...
Dünyanın en büyük mal ihracatçısı Çin'in bulunduğu Asya bölgesinden yapılan uluslararası ihracatın bu yıl yüzde 13,5 ila yüzde 36,2, ABD'nin bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinden yapılan ihracatın da yüzde 17,1 ila yüzde 40,9 azalacağı öngörülüyor.
"HÜKÜMETLERİN TEPKİLERİ TİCARETİN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK"
Dünya Ticaret Örgütü Bilgi ve Dış İlişkiler Direktörü Keith Rockwell yaptığı açıklamada "Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir" dedi.
"EN SON ŞEY KORUMACI EYLEM"
Keith Rockwell, "Ticaret, bu krizden kurtulmamıza yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir araç olacaktır. Bu aşamada ihtiyacımız olan son şey korumacı eylemlerdir" mesajını verdi.
"TERSİNE KÜRESELLEŞME..."
"Muhtemelen tersine küreselleşme dönemiyle karşı karşıyayız" diyen Öte yandan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer ise taptığı açıklamada, "Uzun vadede, gelecek 2-3 yılda, korumacı tepkilerde muhtemelen bir artış göreceğiz. Bu da Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından ticaretteki toparlanmayı sınırlayacaktır" şeklinde konuştu.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İşsizlik rakamları açıklandı
- TÜBİTAK SAGE için personel alacak
- Gözler Başkan Erdoğan'da! 4 günlük sokağa çıkma yasağı...
- Bakan Albayrak'tan MÜSİAD mesajı!
- Restoran ve oteller ne zaman açılıyor! Tarih belirlendi...
- İstanbul Havalimanı Metrosunda ışık göründü!
- BDDK'dan flaş mesaj: Manipülasyon girişimlerine karşı...
- "Korona güvenliğinde en iddialı havalimanıyız"
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş maaş kararı...
- Pandemi parası ne zaman yatar?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?
- Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?
- Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında?
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
- 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?