Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan genel sağlık sigortası primi açıklaması

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası'na tüm vatandaşların erişim sağladığını anımsatarak, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında." ifadelerine yer verdi.

2.421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini belirten Bakan Selçuk, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunulduğunu bilgisini paylaştı.

2020 YILINDA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇ SAYISI 8.976'YA ULAŞTI

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayısındaki gelinen noktayı da paylaşan Bakan Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5.423 iken, 2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8.976'ya ulaştığını ifade etti.

2020 YILINDA SÖZLEŞMELİ ECZANE SAYISI 26.363 OLDU

2002 yılında 18.100 olan sözleşmeli eczane sayısı da 2020 yılında 26.363'e yükseldi.



"Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik ve tıbbi cihazlar SGK ile sözleşme yapan tüm kuruluşlardan alınabiliyor." bilgisini de paylaşan Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.