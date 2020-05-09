Kamu bankaları kredide özel bankaları solladı!
Mevduat faizlerinde kamu bankaları, bazı özel bankalara göre 3-4 puan daha yüksek faiz imkanı sunarken, kredi tarafında da tüketicilere uygun faiz oranları sağlıyor. Bazı özel bankalar mevduat faizlerini yüzde 6’ya kadar indirirken, kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Kamu bankaları koronavirüs salgını döneminde kredi kanallarını açık tutarak kredi hacmini artırırken bireysel ve ticari kredilerde aylık yüzde 1’in altında faiz oranlarıyla ekonomiye desteğini sürdürdü.
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirimlerini sürdürmesi, kredi faiz oranlarında düşüşü beraberinde getirirken, mevduat faizlerinde de tek hanelere inildi. Bazı özel bankalar mevduat faizlerini yüzde 6'ya kadar indirirken, kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.
YÜZDE 1'İN ALTINDA
Bazı özel banklarda kampanya kapsamında tüketici kredilerinde aylık faiz yüzde 1'in altına gerilese de ticari kredilerde faiz oranları 1.20-1.75 aralığında değişiyor. Bu kredilerin yıllık faiz oranları da yüzde 12 ile 20 seviyelerini buluyor. Kamu bankaları salgın döneminde kredi kanallarını açık tutarak kredi hacmini artırırken bireysel ve ticari kredilerde aylık yüzde 1'in altında faiz oranlarıyla ekonomiye desteğini sürdürdü.
Kamu bankalarında ticari kredilerde yıllık maliyet yüzde 10-14 seviyelerinde oluştu. Kamu bankaları böylece paraya ihtiyacı olanı da tasarruf sahibini de destekledi.
Kredi ve mevduat faizleri makasına bakıldığında kamu ve özel bankalar arasında makasın açıldığı dikkati çekiyor. Kamu bankalarında kredi-mevduat faizi arasında fark ortalama 3-4 puan arasında değişirken, özel bankalarda bu fark 10 puanın üzerine çıkabiliyor.
KREDİ/MEVDUAT DENGESİ...
Analistler, kamu bankalarının mevduatı hızla krediye dönüştürdüklerini, müşterilere de faiz avantajı sunarak gerekli mevduatı alabildiklerini söyledi. Kamu bankaları özellikle tasarruf sahiplerine enflasyonun üzerinde yıllık getiri sağlarken, kredi tarafında da maliyetleri asgaride tutarak kredi-mevduat faiz makasının açılmamasına azami gayret gösteriyor.
Milliyet
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