İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu ilk kez açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda maske zorunluluğu
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek." dedi.
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, bir özel TV kanalında yayınlanan programa konuk oldu.
Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?
Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.
HAVALİMANINDA VİRÜS ÖNLEMLERİ
Virüsle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık. Koronavirüsün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz. Bunu engellemek için maske takın deniyor. Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek. Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.
Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.
YEMEK ALANLARINDAKİ TEDBİRLER
Yemek alanlarında da sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Masalar arasında gerekli mesafeler sağlanacak. Aileler noktasında tek masa kullanımına izin verilecek. Tek gelen yolcuların masalarda yüz yüze gelmemelerini sağlayacak tedbirleri sağlayacağız. Yolcuların güvende hissetmesi çok önemli. Yolcu havalimanına baktığında gerekli tedbirlerin alındığını görecek.
"YOLCULAR İKAMET EDECEKLERİ ADRESİ BİLDİRECEK"
Yolcular gelecekleri yerlerin adreslerini havalimanlarında bildirecekler. Havalimanı girişlerine özel dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabı ile taşınımı engellenecek. Tüm terminalde dezenfektan cihazları olacak.
İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü bu süreçte avantaj olacak. Ülke içindeki şehirler risk bölgelerine bölünecek. Az riskli bölgelerden gelen yolcular ile yüksek riskli yerlerden gelen yolcuların farklı bölümlerden uçmasını sağlayabilecek şekilde terminali düzenleyebiliriz.
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