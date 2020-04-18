Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Tesisler sertifika verilip açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde hareket başlayacak." dedi. Bakan Ersoy, "Corona olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertikasyon bir sistemi oluşturuyoruz. Tesislerde sertifikasyon dönemi başlayacak." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Turizmde salgın önlemlerine ilişkin bilgiler veren Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi:
"Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum.
Mayıs sonuna doğru iç turizmde de hareket başlayacak.
TURİZMDE SERTİFİKASYON DÖNEMİ
Corona olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertikasyon bir sistemi oluşturuyoruz. Tesislerde sertifikasyon dönemi başlayacak.
Tesislere önlemleri aldıktan sonra sertifika verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konuda fikirlerini istedik o fikirleri de bu sistemin içine dahil edeceğiz.
Virüs süreci bittikten sonra ilk etapta Asya ülkeleri gelir diye düşünüyorum.
SALGIN DÖNEMİNDE TURİZM
TÜRSAB'tan gelen eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. 9500 seyahat acentesi var. Bu acentelerin içinde bana kaç tane marka sayabilirsiniz. Ben 85 yılından beri bu sektördeyim. En fazla 100 tane sayabilirim. Markanız gerçekten değerli ise şirketiniz köklü ve iyi bir firmadır. Firmanızın borçlarını eski şirkete bırakıp ünvan ve markanızı akrabanızın üzerine kurduğunuz başka bir şirkete aktarmak isterseniz geride birçok turizm tedarikçisi mağdurlar yaratıyorsunuz. Bu geçmişte defalarca oldu o nedenle belge devri yasaklandı. Şu an sektörün ihtiyacı olduğu için belge devrine izin verelim dedik. Art niyetliliğin önüne geçmek zorundayız. Sektördeki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz. Ortada sakıncalı bir şey görmüyorum. Arkadaşların sorunları düzeldi diye düşünüyorum.
Kısa çalışma ödeneğinde maaşlar 5 Mayıs'ta yatacak.
"GALATAPORT ÖNEMLİ BİR PROJE"
Galataport türk turizmi için çok önemli projelerinden biri. Virüs nedeniyle gemilerin yanaşması gecikmiş olabilir ama Galataport bu yıl içinde hizmete girmiş olacak.
GALATA KULESİ TARTIŞMASI
Belediye hukuki süreçleri uzatarak zaman kazanıyor. Düzenlemeyle Galata'yı bir müze kule haline getirip cazibe merkezi yapacağız. Ben orada Alman Lisesi'nde 8 sene okudum, benim başkan yardımcım Ahmet Misbah Demircan da orada 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Biz Beyoğlu'nu yaşadık. Belediye Başkanımız samimi ise destek olmak açısından oralarda düzenleme yaparak çok ciddi bize destek olabilirler."
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