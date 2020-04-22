Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! İhracatta "Sanal Ticaret Heyeti" atağı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dijital uygulamalara bir yenisini "sanal ticaret heyetleri" ile eklediklerini belirterek, "Pandeminin ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının kısıtlandığını bildirdi.

Alınan önlemler kapsamında ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi pek çok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini anımsatan Pekcan, buna karşın söz konusu sürecin sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama yöntemlerini ön plana çıkardığını vurguladı.

''KOLOMBİYA VE ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELERDEN 25 FİRMA KATILACAK''

Pekcan, Ticaret Bakanlığının da bu gelişmelerin dışında kalmadığını, tüm ihracatçı birlikleriyle iş birliği halinde sanal ticaret heyeti, e-ticaret, sanal fuar çalışmalarına başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini sanal ticaret heyetleriyle ekliyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 24-28 Mart döneminde gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan 'Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti' ile işe başlayacağız. Söz konusu sanal ticaret heyeti organizasyonu, mayısın ilk haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirilecek. Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik sanal ticaret heyetine ülkemizden 13 firmanın yanı sıra Kolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak."

"ENGELLERİ KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Düzenlenecek sanal ticaret heyeti öncesinde katılımcı ve alıcı firmalar arasında oluşturulacak veri tabanıyla alıcıların Türkiye'deki firmaların ürünleri hakkında bilgilenmesinin sağlanacağını aktaran Pekcan, web üzerinden online ikili iş görüşmeleri yapılacağını ve bu görüşmelere yerel uzmanlar ile tercümanların da katılabileceğini bildirdi.

Pekcan, ayrıca görüşmeler öncesinde, firmaların, yerel uzmanlar ve ticaret müşavirinin, Kolombiya ve çevre ülkeler pazarına ilişkin web tabanlı platform üzerinden düzenleyeceği sanal seminerlere de katılım sağlanabileceğini aktardı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Böylelikle, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetler tümüyle sanal ortama taşınacak. Söz konusu sanal ticaret heyetinin, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesine, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerinde ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en etkin şekilde tanıtımı ve sektöre yönelik ticaretimizin artırılmasına son derece önemli katkıları olacak. Sanal ticaret heyeti uygulamalarımız diğer sektörler ve ülkeler ile devam edecek."

Bakan Pekcan bir sonraki açılım adımının ise çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda uygulamamaya geçeceğine değinerek, "Bakanlığımızın bir sonraki açılımı ise 'sanal fuarlar' olacak. Bu gibi çalışmalarla ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.