Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı. Pekcan açıklamasında "Dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisinin ticaretimiz üzerinde etkisini en aza indirmek ve dış ticareti mümkün olduğu kadar etkin ve yüksek kapasiteyle sürdürmek için hayata geçirdiğimiz 'Temassız ticaret” uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı. Pekcan açıklamasında "Dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisinin ticaretimiz üzerinde etkisini en aza indirmek ve dış ticareti mümkün olduğu kadar etkin ve yüksek kapasiteyle sürdürmek için hayata geçirdiğimiz 'Temassız ticaret" uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"24 NİSAN'DA 1449"
Bakan Pekcan, "Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan'da 1449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık" dedi.
"İKİ KATINA ÇIKTI"
Öte yandan Ruhsar Pekcan "İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da vagonlarla insan teması olmadan ticareti gerçekleştiriyoruz. Mart ayında Kapıköy'den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak 1633 vagona ulaştı" şeklinde konuştu.
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