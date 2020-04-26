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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı

Ticaret Bakanı , temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı. Pekcan açıklamasında "Dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisinin ticaretimiz üzerinde etkisini en aza indirmek ve dış ticareti mümkün olduğu kadar etkin ve yüksek kapasiteyle sürdürmek için hayata geçirdiğimiz '” uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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Ticaret Bakanı , temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı. Pekcan açıklamasında "Dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisinin ticaretimiz üzerinde etkisini en aza indirmek ve dış ticareti mümkün olduğu kadar etkin ve yüksek kapasiteyle sürdürmek için hayata geçirdiğimiz '" uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"24 NİSAN'DA 1449"

Bakan Pekcan, "Irak'a açılan Habur 'ndan çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan'da 1449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık" dedi.

"İKİ KATINA ÇIKTI"

Öte yandan Ruhsar Pekcan "İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da vagonlarla insan teması olmadan ticareti gerçekleştiriyoruz. Mart ayında Kapıköy'den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak 1633 vagona ulaştı" şeklinde konuştu.

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