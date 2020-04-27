Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin, Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Covid-19’a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek" dedi.
Bakan Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Pekcan, dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bakan Pekcan, koronavirüs ile mücadelede gelinen aşamanın dikkate alınarak, ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla; önemli bir adım atıldığını belirtti.
Bakan Pekcan, "Bu çerçevede, uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin, Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek" ifadelerini kullandı.
"72 SAAT KURALI GETİRİLDİ"
Bakan Pekcan, ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili Valilik, Kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Covid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek. Türk şoförlerin ise ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır."
Bakan Pekcan ayrıca, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verileceğini vurguladı.
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