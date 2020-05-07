07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: BOREL için litrelik seçenek! Raflarda yerini aldı | BOREL nedir, özellikleri neler?

Son dakika: BOREL için litrelik seçenek! Raflarda yerini aldı | BOREL nedir, özellikleri neler?

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren çok sayıda tüketiciye ulaşan yerli ve milli bor katkılı dezenfektan 'in 1 ve 5 litrelik boyutları da piyasaya sunuldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
BOREL'İN YENİ SEÇENEĞİ RAFLARDA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Ar-Ge süreci tamamlanan ve 'ın talimatıyla seri üretime geçen, çok kısa sürede 'nin 81 ilinde vatandaşlara sunulan küçük boyutlardaki 'e litrelik şişeler de eklendi.
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda! BOREL Nerelerde satılıyor? Fiyatı ne kadar? |Video YERLİ DEZENFEKTAN BOREL BUGÜN RAFLARDA! BOREL NERELERDE SATILIYOR? FİYATI NE KADAR? |VİDEO


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in nisan ayında müjdesini verdiği 1 ve 5 litrelik boyutlardaki BOREL, üretilmeye başlandı.

Fabrikalarda üretilen 1 ve 5 litrelik BOREL'ler paketlenerek raflarda yerini aldı.

Küçük şişelerde günde ortalama 200 bin üretimin yapıldığı BOREL'de büyük şişeler için gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesi bulunuyor.

Ürünün litrelik boyutuyla kişisel kullanımın dışında büyük ölçekli işletmelere, kurumlara ve insan trafiğinin fazla olduğu noktalara hitap etmek ve hijyen sorununa çözüm üretmek hedefleniyor.

ÜRETİME "TAM GAZ" DEVAM

BOREL üretim tesislerinde hem küçük hem de büyük boyutların üretimi için yoğun mesai harcanıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği küçük boyların paketlenmesine devam eden çalışanlar, 1 ve 5 litrelik ürünleri de hazırlıyor.

Tesislere tedbirler kapsamında dışarıdan kimse alınmazken, BOREL'in tüm üretim aşamalarında çalışanlar, maske, tulum ve eldiven kullanıyor.

İçeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavantayla elleri nemlendiren ve dermatolojik problemlere neden olmayan BOREL, borun anti-bakteriyel özelliğiyle de eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA