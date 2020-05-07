Son dakika: BOREL için litrelik seçenek! Raflarda yerini aldı | BOREL nedir, özellikleri neler?
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren çok sayıda tüketiciye ulaşan yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in 1 ve 5 litrelik boyutları da piyasaya sunuldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in nisan ayında müjdesini verdiği 1 ve 5 litrelik boyutlardaki BOREL, üretilmeye başlandı.
Fabrikalarda üretilen 1 ve 5 litrelik BOREL'ler paketlenerek raflarda yerini aldı.
Küçük şişelerde günde ortalama 200 bin üretimin yapıldığı BOREL'de büyük şişeler için gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesi bulunuyor.
Ürünün litrelik boyutuyla kişisel kullanımın dışında büyük ölçekli işletmelere, kurumlara ve insan trafiğinin fazla olduğu noktalara hitap etmek ve hijyen sorununa çözüm üretmek hedefleniyor.
ÜRETİME "TAM GAZ" DEVAM
BOREL üretim tesislerinde hem küçük hem de büyük boyutların üretimi için yoğun mesai harcanıyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği küçük boyların paketlenmesine devam eden çalışanlar, 1 ve 5 litrelik ürünleri de hazırlıyor.
Tesislere tedbirler kapsamında dışarıdan kimse alınmazken, BOREL'in tüm üretim aşamalarında çalışanlar, maske, tulum ve eldiven kullanıyor.
İçeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavantayla elleri nemlendiren ve dermatolojik problemlere neden olmayan BOREL, borun anti-bakteriyel özelliğiyle de eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor.
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