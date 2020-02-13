Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş "yerli tohum" açıklaması: "Seferberlik" başlatıldı
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi. Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." şeklinde konuştu.
SON DAKİKA HABERİ: arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi.
"YERLİ TOHUM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ"
"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.
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