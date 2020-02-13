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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş "yerli tohum" açıklaması: "Seferberlik" başlatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAKAN AÇIKLADI! SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı , " üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi. Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: arım ve Orman Bakanı , İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi.

"YERLİ TOHUM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ"

"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.

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