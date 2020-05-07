1131 çeşit kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohum devlet korumasında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Yerel Tohum Buluşmaları" projesiyle halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edildi. Proje hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşit TAGEM tarafından bu yıl tescile sunulacak" dedi.
Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlayan "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında toplanan ata yadigarı tohumlar her geçen gün artıyor. İzmir'de başlayan proje, daha sonra Samsun ve Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle devam etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ata yadigarı yerel tohumların hem koruma altına alındığını hem de çoğaltılarak ekiminin yapıldığını, böylece unutulmaz lezzetlerin yeniden sofralara ulaştığını söyledi.
Bu süreçte halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidinin Bakanlığa teslim edildiği bilgisini veren Pakdemirli, bu tohumların yarısının Tohum Gen Bankası'nda koruma altına alındığını, kalan kısmının ise Bakanlık bünyesinde bulunan kuruluşlar tarafından çoğaltım ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 41 çeşit hububat tohumunun çoğaltım için ekiminin yapıldığını vurguladı.
"KISA SÜREDE SOFRALARA ULAŞACAK"
Çoğaltımı yapılan tohumluklardan elde edilen fidelerin TİGEM'e bağlı işletmelerde ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sözleşmeli üreticilere ulaştırıldığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Bu ürünlerin arasında Kandıra'nın sivri biberinden Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan Ankara-Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar birçok çeşit bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçiler tarafından üretilen marul, lahana, turp ve karalahana gibi kışlık sebzeler marketlere teslim edildi. TİGEM'e bağlı işletmelerde ise fasulye, barbunya, kabak, domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz fidelerinin dikimi yapıldı. Ayrıca, karpuz ve kavun fideleri ile diğer yazlık sebzelerin fideleri mahsul amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerine teslim edildi. Bu ürünler de kısa bir süre sonra sofralarımıza ulaşmış olacak. Böylece eskinin o unutulmaz lezzetlerine yeniden kavuşmuş olacağız."
Pakdemirli, ata yadigarı bu tohumlukların coğrafi işaretli ürüne dönüştürülmesinin kırsal kalkınmaya ve dolaylı olarak kırsal turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşit TAGEM tarafından 2020 yılında tescile sunulacak." dedi.
TARIMDA İHRACAT KOVİD-19'A RAĞMEN ARTTI
Bu yılın ilk 4 ayında tarıma bağlı sektörlerin ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı.
Söz konusu dönemde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör olan fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı.
Dış satımında yıllık bazda artış kaydedilen diğer sektörler yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.
Yılın 4 ayında dış satımı 2019'un aynı dönemine göre oransal bazda en fazla azalan sektörlerin başında yüzde 26,9'luk düşüşle 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi yer aldı.
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