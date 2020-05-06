1170 TL yattı mı? 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği ne zaman verilecek?

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? Koronavirüs salgını nedeniyle bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bu kapsamda ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ancak işsizlik maaşından faydalanamayanlar için verilen nakdi ücret desteğinin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ödemelerin yatacağı tarihi sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödeme tarihini duyurdu. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından başvuruların detayları merak edilmeye başlandı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak.

Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin başvurularını SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecekler.

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