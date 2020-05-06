İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İŞKUR tarafından işsizlik maaşı her ay yatırılıyor. Koronavirüs salgını sonrası 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan vatandaşlardan işsizlik maaşı almaya hak kazananlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar? İşte cevaplar...
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Virüs nedeniyle işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik ödeneği için İŞKUR'a başvurularını gerçekleştirdiler. İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin başladığını duyurmuştu. İşsizlik maaşı ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı almak için şartlar nelerdir? İşsizlik ödeneği ne kadar?
MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık." dedi.
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