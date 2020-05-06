07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: TÜBİTAK 9 personel alacak

Son dakika haberi... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine () bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde () görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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TÜBİTAK 9 PERSONEL ALACAK
TÜBİTAK'ın 'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere 'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

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