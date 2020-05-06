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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili İŞKUR tarafından açıklama geldi. Koronavirüs salgını sonrası kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:09
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. Kovid-19 pandemisi sonrası kısa çalışma ödeneğine başvurular alındı. İŞKUR tarafından ödeneklerin hangi tarihte ödeneği konusunda açıklama gelirken kimin ne kadar ödeme alacağı detayları da belli oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler