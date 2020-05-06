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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili İŞKUR tarafından açıklama geldi. Koronavirüs salgını sonrası kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:55Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:09