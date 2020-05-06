Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. Kovid-19 pandemisi sonrası kısa çalışma ödeneğine başvurular alındı. İŞKUR tarafından ödeneklerin hangi tarihte ödeneği konusunda açıklama gelirken kimin ne kadar ödeme alacağı detayları da belli oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar? Kim kaç para alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği nereden ödenir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...