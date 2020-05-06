Son dakika: Dikkat! Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı
Son dakika haberine göre Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı. İlk taksit mayıs ayı boyunca ödenecek, ikinci taksit ise kasım ayı itibariyle ödenecek
Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı itibariyle başladı.
İlk taksit ödemeleri mayıs ayı itibariyle yapılacak, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.
2019'da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020'de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR
Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.
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