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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı

Son dakika haberi; (), piyasa beklentileri doğrultusunda oranlarında değişikliğe gitmedi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

(), piyasa beklentileri doğrultusunda oranlarında değişikliğe gitmedi.

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