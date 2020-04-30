Corona virüs (Covid-19) ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

Tüm dünya'da corona virüs krizi büyüyor. Son olarak çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarında İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olduğu İngiltere'de doğrulandı ve doktorlara acil koduyla uyarı geçildi. İngiltere'nin ardından coronavirüse bağlı olarak çocuklarda görünen kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları Fransa'da da görüldüğü ve covid bağlantısının araştırıldığı duyurulmuştu. Henüz şoku atlatılamadan sendromun 6 ülkede 100'den fazla vaka ile yayılmış olduğu ortaya çıktı! İşte Kawasaki belirtilerine de benzeyen ancak korona virüs (Kovid-19) bağlantılı yeni hastalık hakkında detaylar...