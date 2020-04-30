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Haberler Galeri Corona virüs (Covid-19) ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

Corona virüs (Covid-19) ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

Tüm dünya'da corona virüs krizi büyüyor. Son olarak çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarında İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olduğu İngiltere'de doğrulandı ve doktorlara acil koduyla uyarı geçildi. İngiltere'nin ardından coronavirüse bağlı olarak çocuklarda görünen kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları Fransa'da da görüldüğü ve covid bağlantısının araştırıldığı duyurulmuştu. Henüz şoku atlatılamadan sendromun 6 ülkede 100'den fazla vaka ile yayılmış olduğu ortaya çıktı! İşte Kawasaki belirtilerine de benzeyen ancak korona virüs (Kovid-19) bağlantılı yeni hastalık hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:56
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Corona virüs Covid-19 ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

SON DAKİKA: Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.

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Corona virüs Covid-19 ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

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Corona virüs Covid-19 ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

ATEŞ, TANSİYON, KIZARIKLIK BELİRTİLERİ

Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.

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Corona virüs Covid-19 ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

KALP VE DAMARLARI ETKİLİYOR

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.

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Corona virüs Covid-19 ile bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede daha tespit edildi

TOPLAM VAKA SAYISI 100'E YAKLAŞTI

NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.