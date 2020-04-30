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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak
ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.
ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz korona virüs testi yaptırabileceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:55
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