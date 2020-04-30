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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.
ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz korona virüs testi yaptırabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:55
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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.

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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz korona virüs testi yaptırabileceğini duyurdu.

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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD'DE BİR İLK OLACAK

Garcetti, ABD'de bulunan büyük şehirler içerisinde Los Angeles'ın testi tüm halka uygulamaya başlayan ilk şehir olduğunu ifade ederek, "Ancak öncelik halen semptomları gösterenlere verilecek" dedi.

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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

SADECE SEMPTOMLARI OLANLARA YAPILIYORDU

Bugüne kadar yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle testler sadece sağlık personelleri, ilk yardım ve yaşlı bakım evleri çalışanları gibi kişiler ile semptom gösteren kişilere yapılıyordu.

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ABD’de bir ilk! Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

EVDE KAL KURALINI YUMUŞATMAK İÇİN GEREKLİ

Yetkililer, herkese korona virüs testi yapılmasının hem kaç kişinin gerçekten hasta olduğunu hem de yayılmasının önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi.