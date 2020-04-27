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Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!

Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.

Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim SON DAKİKA: BENZİNE 9 KURUŞLUK İNDİRİM

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim SON DAKİKA HABERİ: MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM
Benzin ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelecek mi? İstanbul İzmir ve Ankara'da benzin motorin ve LGP fiyatları ne kadar? |Video BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ? İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN MOTORİN VE LGP FİYATLARI NE KADAR? |VİDEO

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