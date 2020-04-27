Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!
Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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