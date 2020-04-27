Son dakika: TÜBİTAK'ta yeni işe alımlar
Son dakika haberi...Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
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