27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: TÜBİTAK'ta yeni işe alımlar

Son dakika haberi...Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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TÜBİTAK'TA YENİ İŞE ALIMLAR
Başkanlığın 'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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