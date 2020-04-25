Koronavirüs nedeniyle kira indirimi yapılacak mı? Van depremindeki karar emsal olabilecek
Van’da 2011 depreminin ardından bir esnafın 3 bin euro olan kirası, işleri bozulduğu için mahkemece 4 bin liraya düşürülmüştü. Verilen bu önemli kararın Türkiye koronavirüs salgının başlamasıyla nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen işletmelere emsal olabileceği düşünülüyor.
Koronavirüsün ülkemizde yayılmaya başlamasının ardından kamu, kendine ait alanlarda kiraları 3 ay ertelerken, bazı mal sahipleri de iyi niyet göstererek kira almayacağını ya da erteleyeceğini duyurdu. Bazı mal sahipleri ise bu dönemde işi bozulan kiracılarına esneklik göstermediği için önemli sorunlar ortaya çıktı. Bu süreçte indirim alamayan kiracılar, aylık kira bedelinin düşürülmesi için mahkemelere başvurabilecek. Ancak uzmanlara göre, Kovid-19 virüsü nedeniyle işlerinin bozulduğu, gelirlerinin azaldığı gibi gerekçelerle uyarlama davası açmaya hazırlanan kiracıların durumlarını ispat etmesi gerekiyor.
3 BİN EURODAN 4 BİN LİRAYA
Van'da yaşanan olayda bir kiracı, dükkânı için 8 Ocak 2012'ye kadar mal sahibine 3 bin euro kira ödediğini, sözleşmenin bittiği tarihte mal sahibinin talebi üzerine aylık kirayı 18 bin liraya çıkartmak istediği için dava açmış. 2011'de Van'da yaşanan deprem felaketinden sonra şehir nüfusunun 3/4'lük kısmının şehir dışına çıktığını, bu dönemde zarar ettiğini ve neredeyse bazı günler satış bile yapmadığını ve bu dönemde tüm yakın iş yerlerinde kira bedelinin düşürüldüğünü belirten kiracı, 9 Ocak 2012'den itibaren kira bedelinin 4 bin liraya düşürülmesini istemiş. Mahkeme de kira bedelini 4 bin liraya düşürmüş. Sonrasında mal sahibi karara itiraz ederek, temyize başvurmuş. Yargıtay tarafından da bilirkişi raporu alınmadığı için karar bozulmuş. Depremden sonra bölge nüfusunun azalıp azalmadığı, ticaretin durma noktasına gelip gelmediğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre tekrar karar verilmesi istenmiş. Bilirkişi raporunun ardından kiracının aylık kira bedelinin düşürülmesine karar verilmiş.
EMSAL TEŞKİL EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Sabah'ın haberine göre; Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2011 yılında yaşanan Van depreminden sonra verilen bu yargı kararının, bugün birçok kira probleminin çözümü bakımından emsal teşkil edebileceğini söyledi. Umut Yeniocak, kiracıların yaşadıkları durumu ve indirim taleplerini zaman geçirmeden iş yeri ya da konut sahiplerine yazılı olarak bildirmeleri gerektiğini söyledi. Yeniocak, mal sahibinin bunu kabul etmemesi durumunda, yargıya başvurulması gerektiğini belirtti.
DÖRT KOŞULA DİKKAT!
Kirasının içinde bulunduğumuz günlerde düşürülmesini talep eden kiracılar uyarlama davası açmak için şu koşullara dikkat etmeli:
1- Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalı.
2- Ortaya çıkan durumun kiracıdan kaynaklanmış olmaması gerekir. Örneğin, deprem, sel gibi doğal afetler.
3- Sözleşmenin imzalandığı sırada mevcut şartların, kiracı tarafından kira bedelini ödemesini istenmesinin dürüstlük kurallarına aykırı olacak derecede değişmiş olması gerekir. Örneğin, günlük 1000 tane müşterisi olan bir işletme, buna göre 50 bin lira aylık kira öderken, koronavirüs sebebiyle günlük 100 müşteriye düştüğünde aylık ödemesinin yine 50 bin lira olmaması gerekir.
4- Kiracı, kira borcunu henüz ödememiş veya ödediği kira için dava açma hakkını saklı tutması gerekir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Rus ekonomisinde korona depremi
- İlk türbin döndü! Ekonomiye büyük destek
- 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır?
- İşsizlik maaşı alamayanlar dikkat!
- Korona tedavisinde umutları kıran haber
- Coronavirüse karşı yüzde yüz destek! Başvuran alıyor...
- Bakan Dönmez açıkladı! Borel'e yoğun talep
- Bakan resmen duyurdu: Temmuz ayında başlıyoruz
- İşte 2020 model tatil! Her şey tamamen değişiyor...
- Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar markatler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?
- 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?