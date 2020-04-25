25 Nisan 2020, Cumartesi
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İşsizlik maaşı alamayan vatandaşlara verilecek 1.170 TL’lik desteğin detayları belli oldu

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken vatandaşlara verilen ekonomik desteler de artıyor. Ücretsiz izne çıkarılan veya ’tan sonra işten çıkarılanlara verilecek aylık 1.170 TL’lik desteğin detayları belli oldu. 15 Mart’tan   maaşına başvuran ancak alamayanların yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve ’a başvurusu olumsuz sonuçlanan herkesin desteği resen başlatılacak. Ancak kişi işten çıkarılmasına karşın 15 Mart’tan sonra işsizlik maaşına başvurmadıysa, üzerinden başvuru yapması gerekecek. Bu kişiler iskur.gov.tr adresinden bilgilerini dolduracak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYANLAR DİKKAT!

Buna göre ücretsiz izne çıkaran işveren, 'ya bildirimde bulunacak. Ayda 10 günden fazla sigortalılığı olan ev hizmetlerinde çalışanlar da kapsama girecek. SGK'ya iletecek.

BİLGİLERİNİ SGK'YA İLETECEK

Hürriyet'in haberine göre işverenler SGK üzerinden başvuru yaparken, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar bildirim yapma hakkına sahip olacak. İşveren başvururken, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, TC numarasını, numarasını ve cep telefonu bilgilerini de SGK'ya iletecek.

YENİ BAŞVURUYA GEREK YOK

IBAN numalarının toplanmasıyla, kişilerin hesaplarına ödemelerin yapılması, böylece PTT önlerinde kalabalıkların önlenmesi amaçlanıyor. 'tan maaşına başvuran ancak alamayanların ise yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve 'a başvurusu olumsuz sonuçlanan herkesin desteği resen başlatılacak. Ancak kişi işten çıkarılmasına karşın 15 Mart'tan sonra işsizlik maaşına başvurmadıysa, üzerinden başvuru yapması gerekecek. Bu kişiler iskur.gov.tr adresinden bilgilerini dolduracak.

17 TEMMUZ'A KADAR

1.170 liralık destek, 17 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Ancak söz konusu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Destekten yapılabilecek tek kesinti damga vergisi olacak. Bu destekten yararlanmak için herhangi bir emekli aylığı almamak da gerekecek. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu yöntemle çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret kadar ceza kesilecek. Ücret desteğinden yararlanan bir kişi, destek döneminde bir işyerinde işe başlarsa da ödemeler kesilecek.

HER AYIN 8'İNDE

Ödemelerin yapılması için her ayın 5'ine kadar SGK, kendisine iletilen bilgileri toplayıp İŞKUR'a bildirecek. İŞKUR da, her ayın 8'inde ödemelere başlayacak. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler yapılacak.

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