Ilısu Barajı'nda elektrik üretecek 6 türbinden ilki dönmeye başladı
GAP'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl temmuz ayında su tutma işlemine başlanan Ilısu Barajı'nda elektrik üretecek 6 türbinden ilki dönmeye başladı. Ilısu Barajı ve HES Projesi, yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2 buçuk milyar lira katkı sağlayacak.
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olduğu belirtildi.
"1. ÜNİTEDEN BAŞLAMAK ÜZERE ISLAK TESTLERE BAŞLANILMIŞTIR"
Açıklamada, "Ilısu Barajı'nda su tutma işlemi 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, baraj gölü 115 metre yüksekliğe ve 7,9 milyar metreküp hacme ulaşmıştır. Türbinlerin kuru testleri tamamlanmış olup, 1. üniteden başlamak üzere ıslak testlere başlanılmıştır.
"İLK DÖNDÜRÜLMESİ YAPILMIŞTIR"
TBMM'nin kuruluşu ile Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya ilan etmesinin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde 6 türbinden birincisini devreye alma testlerinin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürülmesi yapılmıştır.
"ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2 BUÇUK MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Böylece enerji üretimine geçilmesi için son 10-15 günlük testlerni dönemine girilmiştir. Dönemimizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2 buçuk milyar lira katkı sağlayacaktır" denildi.
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