25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ilısu Barajı'nda elektrik üretecek 6 türbinden ilki dönmeye başladı

Ilısu Barajı'nda elektrik üretecek 6 türbinden ilki dönmeye başladı

GAP'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl temmuz ayında su tutma işlemine başlanan 'nda elektrik üretecek 6 türbinden ilki dönmeye başladı. Ilısu Barajı ve Projesi, yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2 buçuk milyar lira katkı sağlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
İLK TÜRBİN DÖNDÜ! EKONOMİYE BÜYÜK DESTEK

DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta , , , ve illeri olmak üzere 'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan 'nın 'nin 4'üncü büyük barajı olduğu belirtildi.

"1. ÜNİTEDEN BAŞLAMAK ÜZERE ISLAK TESTLERE BAŞLANILMIŞTIR"

Açıklamada, "Ilısu Barajı'nda su tutma işlemi 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, baraj gölü 115 metre yüksekliğe ve 7,9 milyar metreküp hacme ulaşmıştır. Türbinlerin kuru testleri tamamlanmış olup, 1. üniteden başlamak üzere ıslak testlere başlanılmıştır.

"İLK DÖNDÜRÜLMESİ YAPILMIŞTIR"

'nin kuruluşu ile Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya ilan etmesinin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde Ilısu Barajı ve Projesi'nde 6 türbinden birincisini devreye alma testlerinin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürülmesi yapılmıştır.

"ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2 BUÇUK MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Böylece üretimine geçilmesi için son 10-15 günlük testlerni dönemine girilmiştir. Dönemimizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2 buçuk milyar lira katkı sağlayacaktır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA