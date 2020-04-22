Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye güvence: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." müjdesini verdi.



"GIDA TEDARİKİMİZ YETERLİ DÜZEYDEDİR"

Ayrıca Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." açıklamasında bulundu.