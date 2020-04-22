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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye güvence: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BAKAN GÜVENCE VERDİ: GEREKİRSE DEVLET OLARAK BİZ ALIM YAPARIZ

Son dakika haberine göre; ve Orman Bakanı , "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

ve Orman Bakanı , "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." müjdesini verdi.

"GIDA TEDARİKİMİZ YETERLİ DÜZEYDEDİR"

Ayrıca Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." açıklamasında bulundu.

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