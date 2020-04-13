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Putin ve Suudi Prens Bin Selman anlaştı! Petrol fiyatları yine artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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ANLAŞTILAR! PETROL FİYATLARI YİNE ARTACAK

ve motorin fiyatlarının düşmesine sebep olan savaşları bitti. petrol üretimini düşürme kararı aldı. Başkanı Trump, petrol üretiminin kısıtlanması konusunda vardıkları anlaşma dolayısıyla Devlet ve Veliaht Prensi bin Selman'a teşekkür etti.

Dün Devlet Başkanı Putin, Başkanı Trump ve Kralı Selman bin Abdülaziz de üretim kısıtlaması konusunu görüşmüş ve görüşmede bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre + adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup toplam üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltılacak.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedildi.

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Açıklamada, üye ülkelerin yapacakları kesintilerin Ekim 2018 ayındaki üretim miktarlarına göre hesaplanacağı aktarılırken, OPEC lideri Suudi Arabistan ile OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın ise kesintilerinin günlük 11 milyon varil üzerinden hesaplanacağı bildirildi.

Söz konusu üretim kesinti anlaşması 30 Nisan 2022'ye kadar geçerli olacak. Üye ülkelerin bir sonraki toplantısı telekonferans yoluyla 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Putin ve anlaşması ve motorin fiyatlarındaki düşüşü durduracak. Petrol savaşları vatandaşa yaramış ve akaryakıt fiyatları düşmüştü. Bu anlaşma sonrası fiyatlar artacak

SUUDİ PRENS İLE PUTİN ANLAŞTI TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ
'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı 'ın, Rusya Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Her iki liderin "hem birbirleriyle hem de petrol üreten diğer ülkelerle iş birliği halinde çalışmalarını" memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "küresel ve finansal piyasaların istikrarına uygun bir seviyede petrol üretimine dönülmesi konusundaki hassasiyeti" sebebiyle Putin ve bin Selman'a teşekkür etti.

ENERJİ İSTİHDAMINI KURTARACAK
Trump, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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