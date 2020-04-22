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Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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RUS HÜKÜMETİ O BANKANIN YÜZDE 50 HİSSESİNİ SATIN ALDI

Rus hükümeti, ülkenin en büyük bankası 'ın yüzde 50 hissesini Merkez Bankasından satın aldı. Öte taraftan Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında 'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankasından 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada, tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankasında geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.

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