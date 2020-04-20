Son dakika: Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması: 270 bine yakın firma başvurdu
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını ilk kez açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:
"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN SEKTÖR; YÜZDE 40 İLE İMALAT"
"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz."
"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK, YÜZDE 51.3 İLE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARIMIZ BAŞVURDU"
Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor."
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