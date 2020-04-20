20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması: 270 bine yakın firma başvurdu

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması: 270 bine yakın firma başvurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
BAKAN SELÇUK: 270 BİNE YAKIN FİRMA BAŞVURDU

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan , başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını ilk kez açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN SEKTÖR; YÜZDE 40 İLE İMALAT"
"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz."

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK, YÜZDE 51.3 İLE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARIMIZ BAŞVURDU"
Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor."

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 352 milyon 880 bin 238 TL kaynak SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU! SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA 352 MİLYON 880 BİN 238 TL KAYNAK
Bakan Selçuk 1000 TL'lik ödeme için tarih verdi BAKAN SELÇUK 1000 TL'LİK ÖDEME İÇİN TARİH VERDİ
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği daha hızlı sonuçlandırılacak SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: SOSYAL YARDIMLARDA KADINLARA ÖDENEN MİKTARLARDA ARTIŞA GİTTİK
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 64 milyon lira ödenek gönderdik SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 64 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERDİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA