BOREL el dezenfektanında fırsatçılık etikete yansıdı! İki bakanlık harekete geçti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın piyasaya sürdüğü borlu el dezenfektanı BOREL’de fırsatçılık dikkatlerden kaçmadı. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 7,45 TL iken bazı online alışveriş sitelerinde 20 TL’den satıldığı belirlendi. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı BOREL'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi. Enerji Bakanlığı'nın 7.45 TL'lik satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü BOREL'lerin 20 TL'ye satılmaya çalışıldığı belirlendi.
İKİ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün tanesinin 20 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın yalnızca tavsiye fiyatı belirlediğini ancak, söz konusu satış fiyatının tavsiye edilen fiyatın yaklaşık 3 katı olduğu ve bunun kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı yetkilileri de durumdan haberdar olunca, yerli ürünü fahiş fiyatla satışa sunanların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı.
VATANDAŞTAN YOĞUN TALEP VAR
PTT iştiraki olan ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, BOREL'e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, "100 ml'lik BOREL, Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye çıktı. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi. Çevikoğlu, kamu iştiraki olan Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda platformları üzerinden sunduklarını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklamalar
- THY'den dev tahliye operasyonu!
- Türkiye ile Kazakistan arasında önemli anlaşma
- Sert çakıldı! 20 yılın en düşük seviyesinde
- Hangi emekli ne kadar zam alacak?
- Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Mehmet Görmez'in acı günü! Annesi koronaya yenik düştü
- Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başladı
- Bakan Selçuk: 270 bine yakın firma başvurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?