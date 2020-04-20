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BOREL el dezenfektanında fırsatçılık etikete yansıdı! İki bakanlık harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BOREL ALIRKEN DİKKAT! İKİ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın piyasaya sürdüğü borlu el dezenfektanı ’de fırsatçılık dikkatlerden kaçmadı. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 7,45 TL iken bazı online alışveriş sitelerinde 20 TL’den satıldığı belirlendi. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı 'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi. 'nın 7.45 TL'lik satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü BOREL'lerin 20 TL'ye satılmaya çalışıldığı belirlendi.

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İKİ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün tanesinin 20 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın yalnızca tavsiye fiyatı belirlediğini ancak, söz konusu satış fiyatının tavsiye edilen fiyatın yaklaşık 3 katı olduğu ve bunun kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı yetkilileri de durumdan haberdar olunca, yerli ürünü fahiş fiyatla satışa sunanların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı.

VATANDAŞTAN YOĞUN TALEP VAR

PTT iştiraki olan ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, BOREL'e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, "100 ml'lik BOREL, Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye çıktı. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi. Çevikoğlu, kamu iştiraki olan Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda platformları üzerinden sunduklarını belirtti.

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