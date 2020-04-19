Son dakika: Hükümetten açıklama: 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı
SON DAKİKA HABERİ; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı."
SON DAKİKA HABERİ; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı."
DETAYLAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye'den corona için "özel" proje!
- SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da ne kadar zam alacak?
- Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklamalar
- Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor!
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "EBA" açıklaması
- Bakan duyurdu! Talimat verildi
- Eximbank'tan ihracatçılara yeni kredi desteği
- BOREL el dezenfektanında satış patlaması
- Ziraat Bankasının destek paketi temel ihtiyaçlara "ilaç" oluyor
- KOSGEB'den 6 milyon lira destek müjdesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?