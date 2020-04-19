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Son dakika: Hükümetten açıklama: 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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SON DAKİKA HABERİ; : "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı."

SON DAKİKA HABERİ; : "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı."

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