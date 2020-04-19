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BOREL el dezenfektanında satış patlaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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BOREL EL DEZENFEKTANINDA SATIŞ PATLAMASI

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın COVID-19’la mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan bor katkılı el dezenfektanı , iki gün önce satışa sunuldu. 7,45 TL'ye satışa çıkan BOREL, iki günde 28 bin sipariş aldı.

Koronavirü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el dezenfektanı vatandaştan tam not aldı. Yoğun ilgi gören BOREL, vatandaşların evden çıkmadan daha rahat ve güvenle ulaşabilmeleri için kanalı üzerinden de satışa sunuldu.

PTT iştiraki olan ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, BOREL'e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, "100 ml'lik BOREL, Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye çıktı. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi.

STOK SIKINTIMIZ YOK

Çevikoğlu, kamu iştiraki olan Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda ürünlerini de platformları üzerinden sunduklarını belirterek, "Vatandaşımızın ne gıda ne de hijyen ürünleri noktasında hiçbir endişesi olmasın. Stoklarımızda hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda! BOREL Nerelerde satılıyor? Fiyatı ne kadar? |Video YERLİ DEZENFEKTAN BOREL BUGÜN RAFLARDA! BOREL NERELERDE SATILIYOR? FİYATI NE KADAR? |VİDEO
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama SON DAKİKA: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARI BAKANI FATİH DÖNMEZ'DEN YERLİ DEZENFEKTAN BOREL İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

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