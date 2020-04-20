İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Hemen kontrol edin
İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada koronavirüs salgını dolayısıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 40'a yakın artış olduğunu belirtilirken, alışveriş öncesi satıcıların sitelerinde MERSİS numaraları olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla tüketicilerin son dönemde temel ihtiyaçlarının çoğunu internet üzerinden karşıladığını belirtti.
MERSİS NUMARASINI KONTROL EDİN
Son bir ay içinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 40'a yakın bir artış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bir mağduriyet yaşanmaması için alışverişlerin kurumsal ve güvenilir siteler üzerinden yapılması önem arz ediyor. Satıcıların sitelerinde MERSİS numaraları olup olmadığı kontrol edilmelidir. MERSİS numarası bulunan siteler güvenilir sitelerdir." ifadelerini kullandı.
HİJYEN KOŞULLARINA DİKKAT!
Yılmaz, dolandırıcıların internet satışları üzerinden nemalanmaya çalıştığını ve tüketicileri mağdur ettiğini hatırlatarak özellikle "maddi yardım", "borç erteleme" ve "temizlik ürünleri" üzerinden hareketle tüketicileri en hassas ihtiyaçlarından yakaladıklarını kaydetti.
Tüketicilerin sahte internet sitelerine yönlendirme, acil yardım adına bağış toplama, faiz indirimi, borç erteleme bahanesiyle kart bilgilerinin ele geçirilmesi gibi tuzaklara dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Özellikle telefon, sahte sosyal medya hesapları üzerinden yapılan indirimli ve ucuz satışların cazibesine kapılmamak gerekir. Kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde 3D Secure yöntemi kullanılarak yapılması son derece önemlidir. Mağduriyetleri önleyen güvenli bir sistemdir. İnternet alışverişlerinde dolandırıcılığın yanı sıra diğer önemli bir risk de mal tesliminde karşılaşılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle mal tesliminde kredi kartı ödeme işleminde güvenli sosyal mesafe korunmalı, teslim alınan malın hijyen koşullarına son derece dikkat edilmelidir. Bu risklere dikkat eden tüketici hem dolandırıcılardan hem de koronavirüs tehlikesinden korunmuş olur."
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