Uzmanlar corona virüs değerlendirmesi: THY’nin rakiplerine göre şansı yüksek
Korona virüs (Covid-19) salgınının büyük ekonomik zarara uğrattığı sektörlerden biri de hava yolu yolcu taşımacılığı oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektöründe önümüzdeki dönemlerde neler yaşanabileceğini değerlendiren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, Türk Hava Yollarının (THY) rakiplerinin pazardan çekilme ihtimaline dikkat çekti. Uluslararası Finans ve Muhasebe Uzmanı Dr. Özkılınç, G-20 ülkeleri sıralamasında yeni gelişmelerin beklendiğini de söyledi.
Uluslararası Para Fonu IMF'in 192 ülke ekonomisini kapsayan raporunu hatırlatan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, "IMF'nin, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına hükümetlerin insani ve ekonomik kısıtlamaları kapsamında ekonomik etkilenmelerini araştıran raporunda da görüldüğü üzere; Türkiye'den mart ayında sermaye çıkışları yaşandığı ve Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 10 değer kaybettiği bildirildi. Bu durum, rezervlerin 10 milyar dolar düşmesi ile sonuçlandı. Nisan ayının ilk 2 haftasında ise Türk Lirası, Dolar karşısında Türkiye'nin dış finansman tarafında istediği desteği henüz bulamamış olması nedeni ile yüzde 4 daha değer kaybetti. Ancak, hükümetin 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile lokomotif sektör sayılabilecek ulaştırma ve sanayi şirketlerine destek olunması amaçlandı. Merkez Bankasının açıkladığı faiz indirimi ve KOBİ'lere sağlanan kredilerde sürenin uzatılması da likidite piyasasını rahatlatmak için alınmış önlemlerin başında geldi" dedi.
G-20 SIRALAMASINDA YENİ GELİŞMELER
Tüm dünyada dip noktaları gören petrol fiyatlarının, fosil yakıt satmadan G-20'ye girmeyi başaran Türkiye'nin lehine işlediğini belirten Dr. Özkılınç, "Rusya'nın yüzde 90 geliri fosil yakıttan geliyor. Bu oran Suudi Arabistan'dan da yüksek. Petrol fiyatlarının düşüp özellikle fosil yakıtların devre dışı kaldığı yeni bir dünya düzeni aşikar. Bu Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak yansıyacaktır. Bu sayede G-20 sıralaması değişecektir. Sıralamanın değişmesi ile uzun vadede Türkiye'nin dünya sıralamasında daha yukarılara çıkacağı öngörülmekte" diye konuştu.
THY'NİN RAKİPLERİNİN PAZARDAN ÇEKİLME İHTİMALİ
Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan THY'nin, salgının neden olduğu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilenebileceğini değerlendiren Özkılınç, "Ulaştırma sektörünün lokomotifi THY'nin kısa vadede olumsuz etkilenebileceği düşünülse bile diğer taraftan THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali ve Avrupa Birliği merkezli hub yani transfer merkezi noktalarının da sektörde oldukça gerilere düşmesi muhtemel. Tüm bu gelişmelerin THY'ye olumlu yansıyacağı öngörülmekte. Bu bağlamda da THY ve İstanbul Havalimanı denklemi olumlu kalmaya devam edebilir" bilgisini verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Emekli maaşı ne zaman ödenecek?
- Altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı
- Bakan Selçuk 1000 TL'lik ödeme için tarih verdi
- EPDK yetkiyi verdi! Pandemi hastaneleri için önemli karar
- Dolarda son durum
- Bakanlık düğmeye bastı! 500 bin lira ceza
- Bir indirim daha geldi! İşte illere göre pompa fiyatları
- Bakan duyurdu! 360 milyon TL'ye yakın kaynak aktarılacak
- Türkiye üretiyor! Sanayide çarklar dönmeye başladı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?