THY tahliye seferlerine devam edecek
Koronavirüs nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.
Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm SEFERLER ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda TAHLİYE seferi olarak icra edilmektedir— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 5, 2020
Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün Devlet yurtlarında KARANTİNAYA alınmaktadırlar.#bizbizeyeteriz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dünya genelinde korkunç korona rakamı
- Bakanlık: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde...
- Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
- Bakan Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması
- Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
- Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi!
- Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e çok sert tepki
- Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
- Başkan Erdoğan corona virüse karşı yol haritasını belirledi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?